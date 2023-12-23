إعلان مسابقة الطالب والطالبة المثالية بجامعة كفر الشيخ

أعلن، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ،نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوي الجامعة، والتى نظمتها الادارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة الدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.



أسفرت النتيجة عن فوز الطالب أحمد يسري منصور زايد كلية الطب البشري بالطالب المثالي بالجامعة، والطالبة آيه مهدي متولي أحمد كلية التمريض بالطالبة المثالية على مستوي الجامعة.

جاء فى المركز الثاني الطالب محمود خالد عبد العزيز كلية الهندسة، والطالبة رنا طارق سعد عبد المؤمن كلية التمريض.

فى المركز الثالث الطالب الهواري منصور عبد السلام كلية الطب البشري، والطالبة ندى طارق السيد مصطفى كلية الطب البيطري.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية مسابقة الطالب المثالي بالجامعة، حيث تحث على التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى تبرز أهمية تنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على تعزيز هذه المهارات بين جميع طلابها، إيماناً بدور الجامعة في تشكيل شخصيات الطلبة ليكونوا أجيال متكاملة نافعة لنفسها ولمجتمعها.

وأشاد بالاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بالأنشطة الطلابية إيماناً بتأثيرها الكبير على شخصية الشباب وعلى مستقبلهم، بل وعلى مستقبل الوطن بأثره فالشباب هم عماد الوطن وهو ما دفع الدولة لوضع الشباب على رأس قائمة أولويات استراتيجياتها ورؤية مصر ٢٠٣٠م.



من جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي أن لجنة تحكيم المسابقة تقوم بتقييم المتقدمين للمسابقة وفق الشروط المعلنة، والتى تفاضل بين المتقدمين وفق مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسى، وفى انخراطه في الأنشطة الطلابية، ومهاراته الاجتماعية، وإجادته للغة الأجنبية، وكذلك يتم تقييم الوعي الثقافي والسياسي لدى الطالب، ومدى إلمامه بمختلف القضايا المحلية والدولية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف المجالات، وذلك وفق عدد من المعايير.

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