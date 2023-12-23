"كلاي تك" تفوز بجائزة "شريك العام" من «مايكروسوفت مصر» في 2023

أعلنت "كلاي تك للتحول الرقمي"KlayyTech، المتخصصة في تقديم الخدمات الشاملة للحوسبة والتحول الرقمي، عن فوزها بجائزة "شريك العام" في مجال التحول الرقمي لعام 2023 من مايكروسوفت مصر. وتم تكريم الشركة ضمن مجموعة عالمية من أفضل شركاء مايكروسوفت وذلك لتميزها في الابتكار وتنفيذ حلول العملاء القائمة على أعلي تكنولوجيا عالمية.

قال المهندس خالد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة KlayyTech، "توضح هذه الجائزة التزامنا بدعم التحول الرقمي وتمكين المؤسسات في مصر وخارجها كما تؤكد هذه الجائزة التزامنا بتقديم نتائج استثنائية وتشجيع الابتكار في النظام البيئي السحابي، كما نود أن نشكر شركة مايكروسوفت على هذا التكريم، وكذلك شركائنا وعملائنا المخلصين الذين دعمونا في هذه الرحلة".

يذكر أن جائزة شريك مايكروسوفت لهذا العام تكرم شركاء مايكروسوفت الذين قاموا بتطوير وتنفيذ تطبيقات وخدمات وأجهزة متميزة قائمة على تقنيات مايكروسوفت خلال العام الماضي. ويتم تصنيف الجوائز إلى عدة فئات، فيما يجري اختيار الفائزين من بين أكثر من 4،200 ترشيح مقدم مما يزيد على 100 دولة حول العالم. وقد حصلت شركة كلاي تك على التكريم بفضل تقديم الحلول والخدمات المبتكرة في مجال تحول الأعمال.

وقالت نيكول ديزين، الرئيس التنفيذي للشركاء ونائب رئيس الشركة لحلول الشركاء العالمية في مايكروسوفت: "تهانينا للفائزين والمرشحين النهائيين لجوائز شريك مايكروسوفت لعام 2023!". وأضافت "أن الحلول والخدمات الجديدة المبتكرة للفائزين هذا العام والتي تؤثر بشكل إيجابي على العملاء وتسمح بالتحول الرقمي تسلط الضوء على أفضل ما هو ممكن مع Microsoft Cloud".