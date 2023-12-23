أستاذ اقتصاد يقدم روشتة للإصلاح الاقتصادي وحلولا لأزمة الدولار

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد، أن هناك حزمة من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، ومنها «الإصلاح الاستثماري، جدولة الديون الخارجية، إعادة الثقة في الدولار ووجوده في مصر».

وقال غنيم خلال لقائه برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إنه من المتوقع أن يتم خفض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، لسد الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء.

وتابع: هناك مجموعة من التداعيات الصعبة عقب خفض قيمة الجنيه، ولكن يجب على الحكومة العمل على وضع حزمة من القرارات فور خفض قيمة الجنيه.

وأكمل: حزمة الحماية الاجتماعية أبرز ما يواجه الدولة حال خفض قيمة الجنيه، كما أن ضبط السوق أقوى تحدي كبير يواجه الدولة، ولابد أن هذه الحزمة تشمل كافة القطاعات.

وأوضح غنيم، أن أسعار السلع والمنتجات يتم تسعيرها حاليا وفق سعر الدولار في السوق السوداء، لذا من المتوقع أن السوق المحلي لا يشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار حال خفض قيمة الجنيه.

واستطرد: إعادة الثقة مرة أخرى للمواطنين وحثهم على وضع الدولار في البنوك، عامل يواجه الحكومة ويجب وضع حلول لعودة الدولار للبنوك بدل من السوق السوداء.