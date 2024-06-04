انتشال جثمان ضحيتين في حادث انهيار عقار ميت غمر بالدقهلية

نجحت قوات الإنقاذ البرى التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من انتشال جثماني ضحيتين جراء حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق في شارع النبى دانيال بمدينة ميت غمر وجاري استخراج باقي الضحايا الذي لم يحدد عددهم من تحت الأنقاض.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة من بعض الاهالي بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر.

انتقلت سيارات الإسعاف وضباط الحماية المدنية وضباط مباحث قسم شرطة ميت غمر الي مكان البلاغ وتبين انهيار منزل مكون من 5 طوابق .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة شخصين واستخراج آخر حي من اسفل الأنقاض فيما يجرى البحث عن آخرين.

وجري فصل الخدمات والمرافق من قبل مسئولي شركات الكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال البحث عن المفقودين أسفل الانقاض، والاستعلام عن حالة العقار المنهار بصدور قرارت ازالة او ترميم سابقة، والاستعلام عن سكان العقار الموجودين وقت انهياره.

تحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة العامة للانتقال والمعاينة .

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