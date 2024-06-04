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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام بوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر
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يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخوض مباراة مع منتخب بوركينافاسو بعد غدا الخميس، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. 
وتنشر البوابة التشكيل المتوقع للمنتخب امام بوركينا فاسو:

حراسة المرمي: محدي الشناوى
رباعى خط الظهر "محمد هانى ـ رامى ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ عمر كمال"، خط الوسط "مروان عطية - إمام عاشور حمدي فتحي.
الهجوم "تريزيجية ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب ، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العام بعد إصابة أحمد فتوح .

منتخب مصر التشكيل المتوقع