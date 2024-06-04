تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام بوركينا فاسو

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخوض مباراة مع منتخب بوركينافاسو بعد غدا الخميس، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتنشر البوابة التشكيل المتوقع للمنتخب امام بوركينا فاسو:

حراسة المرمي: محدي الشناوى

رباعى خط الظهر "محمد هانى ـ رامى ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ عمر كمال"، خط الوسط "مروان عطية - إمام عاشور حمدي فتحي.

الهجوم "تريزيجية ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب ، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العام بعد إصابة أحمد فتوح .