أسعار الذهب فى الصاغة الآن.. 3100 جنيه للجرام

الثلاثاء 04/يونيو/2024 - 04:31 م

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالتعاملات المسائية بعدما تراجعت بمقدار 5 جنيهات فى التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3105 جنيهات. تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بمقدار 19 دولارًا لتصل إلى مستوى 2327 دولارًا.

وسجل سعر أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3243 جنيهًا، وعيار 18 سجل 2657 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

يرجع هذا التراجع في أسعار الذهب إلى ترقب الأسواق لصدور بعض البيانات الاقتصادية المؤثرة، رغم التوقعات المتزايدة بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام، مدفوعًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، التي أدت إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من شهرين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل التوترات الجيوسياسية المستمرة على تعزيز النظرة الإيجابية للذهب، مما يشير إلى أن أي انخفاض قد يمثل فرصة شراء للمتداولين والمستثمرين.

تترقب الأسواق أيضًا بيانات اقتصادية هامة خلال الأسبوع الجاري للحصول على دلالات واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة. من المقرر صدور تقرير التوظيف يوم الأربعاء وبيانات الوظائف يوم الجمعة.