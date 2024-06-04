"سيد الناس" يجمع خالد صلاح وعمرو سعد ومحمد سامى في رمضان 2025

يخوض الكاتب الصحفي خالد صلاح تجربة الكتابة التلفزيونية، خلال الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، ومن إخراج محمد سامى، وهو من الأعمال التى ستنافس فى الموسم الرمضانى المقبل.

ومن المتوقع أن يحظى العمل بنجاح جماهيرى، حيث إن مخرجه محمد سامى استطاع أن يجذب المشاهدين نحو مسلسلاته بقوة، كما يستطيع أن يعبر عن قيمة النجاح الجماعى والقدرة على المنافسة.

ويراهن الجمهور على نجاح تجربة الكاتب خالد صلاح والمخرج محمد سامى والنجم عمرو سعد، خاصة أن الثلاثى يعكفون من الآن على التحضيرات الفعلية للمسلسل المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2025.