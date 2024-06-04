الأرصاد: موجة شديدة الحرارة على البلاد.. وهذا موعد انكسارها

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدٍ الأربعاء 5 يونيو حتى الاثنين 10 يونيو 2024، وتستمر الموجة شديدة الحرارة على الأنحاء كافة.

وأوضحت الأرصاد أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت أنه الأربعاء 5 يونيو سيشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس 6 يونيو، سيكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء في فترات متقطعة.

كما يشهد طقس الخميس والجمعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء في فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد بأنه بدءا من يوم السبت 8 يونيو سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2_3 درجة علي شمال البلاد حتى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت الأرصاد تراوح درجات الحرارة بدءا من يوم الأربعاء 5 يونيو إلى الاثنين 10 يونيو على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 35:40 درجة للعظمى والصغرى من 23 إلى 27 درجة.