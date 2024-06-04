أسعار الريال السعودي في البنوك بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 04/يونيو/2024 - 04:38 م

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء فى التعاملات المسائية داخل البنوك بالتزامن مع اقتراب موسم حج بيت الحرام خلال العام الجارى.

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 12.6 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر ريال سعودي في المصرف المتحد حيث سجل 12.18 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع ثم 12.28 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي والعربي الافريقي الدولي، ثم 12.47 جنيه للشراء و 12.63 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،التنمية الصناعية".

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.42 جنيه للشراء و 12.63 جنيه للبيع في بنك سايب و 12.51 جنيه للشراء و 12.64 جنيه في بنك كريدي أجريكول، و 12.53 جنيه للشراء و 12.63 جنيه في بنوك " المصري الخليجي، البركة، التجاري الدولي CIB".

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.55 جنيه للشراء و 12.63 جنيه للبيع في ميد بنك و قناة السويس، ثم 12.6 جنيه للشراء و 12.63 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، القاهرة،HSBC".

ووصل أعلي سعر ريال سعودي أمام الجنيه نحو 12.62 جنيه للشراء و 12.64 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي والأهلي الكويتي.