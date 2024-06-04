الحبس لمتهمين ضبط بحوزتهما حشيش بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفي بمعاقبة متهمين اثنين بالحبس لمدة 6 اشهر عما أسند إليهما من اتهام تعاطي مواد مخدرة وسلاح أبيض بدون ترخيص بالقاهرة والزمتهما المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.

كشف أمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات بأنهما في يوم ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة حازا وأحرزا بقصد التعاطى جوهراً مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ابيض "كتر" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية انه وحال الارتكاز الأمنى لضابط بشرطة النجدة دائرة قسم البساتين تلاحظ له تواجد المتهمين وهما يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية وكانت الساعة ١٢ ص وبالاقتراب منهما وبسؤال قائد الدراجة المتهم الأول عن رخصتي القيادة والتسيير أجاب نفياً وبتفتيشهما وقائياً عثر مع الأول على كيس بيده بداخلها عدد اثنين زجاجة كحولية، كما عثر مع الثاني على علية صاج بداخلها اثنين قطعة لجوهر الحشيش المخدر واله بمواجهتهما أقرا له له بإحرازهما للجوهر المخدر المضبوط بقصد التعاطي .