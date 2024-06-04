محافظ الإسماعيلية يستقبل وزيرة البيئة لمتابعة منظومة إدارة المخلفات

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في مستهل زيارتها لمحافظة الإسماعيلية لتفقد ومتابعة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، بمقر ديوان المحافظة لمتابعة وتقييم أوضاع منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطوراتها ومتابعة سير العمل.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات، بما يحقق عائدً بيئيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا ويحقق التنمية المستدامة ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات، مشيرة إلى أن محافظة الإسماعيلية كانت من أول المحافظات التي تم تنفيذ المنظومة الجديدة بها ضمن سعي الحكومة لتنفيذ نماذج تجريبية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بعدد من المحافظات والتي تم الانتهاء من بنيتها التحتية كمرحلة أولى، لتعطي بارقة أمل للمواطن بإمكانية القضاء على مشكلة المخلفات.

وخلال اللقاء تناول الجانبان بحث أوضاع منظومة المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظة، وأيضًا مبادرات المحافظة في إعادة تدوير بواقي القماش، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التنسيق مع بنك الكساء المصري في هذا الصدد حيث يهدف عملهم إلى توفير منتج صديق للبيئة ويحقق الاستدامة البيئية، مؤكدة على أهمية رفع وعي المواطنين بأهمية إعادة تدوير المنتجات، والذي تعمل عليه وزارة البيئة من خلال تنظيم ورش عمل وندوات توعوية لكافة فئات المجتمع بمختلف محافظات الجمهورية، كما تطرق الاجتماع إلى التأكيد على أهمية التشجير وأهمية رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بالحفاظ على الأشجار داخل المحافظة، لما لها من أهمية في امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار بما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى عوائد بيئية تتمثل في خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، حيث تقوم وزارة البيئة بحملات تشجير في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وعقب الاجتماع قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، واللواء شريف فهمي بشارة، بجولة تفقدية لمصنع تدوير المخلفات لشركة "زيرو كاربون" الشركة المتخصصة في تقديم حلول إدارة المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي للشركة، ولفيف من الشخصيات والجهات المعنية بملف إدارة المخلفات بالسوق المصرية، كما اطَّلعا خلال الزيارة على تفاصيل مبادرة "تمكين المرأة"، والتي تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات من الأقمشة وصناعة منتجات ذات قيمة عالية، والتي أطلقتها شركة زيرو كاربون للعاملين لديها من النساء، وتشمل المبادرة توفير أحدث البرامج التعليمية والتأهيلية للنماذج النسائية بهدف رفع قدراتهم التشغيلية في إعادة تدوير المخلفات من الأقمشة وصناعة منتجات ذات قيمة عالية منها، ليتم عرض المنتجات النهائية أمام الجمهور المستهلكين، لتوفير عائد مادي لهذه الكوادر النسائية من عوائد المشروع، وينقسم المشروع إلى ٣ مراحل رئيسية، حيث تتضمن المرحلة الأولى رفع قدرات وتأهيل نحو ١٢ سيدة بالمصنع وفق أحدث البرامج التدريبية العالمية بمجال حرفة النول اليدوي، وتشمل المرحلة الثانية والمقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة زيادة أعداد النماذج النسائية وتكرار التجربة بمحافظة بورسعيد؛ وذلك تمهيدًا للوصول إلى المرحلة الثالثة والتي ستتضمن التوسع بالمشروع بكافة محافظات الجمهورية.

وقد تقدمت وزيرة البيئة بالشكر لمحافظ الإسماعيلية على حفاوة الاستقبال وإلى السادة المشاركين، مُعربةً عن اعتزازها بفكرة إعادة استخدام بواقي القماش ضمن منظومة المخلفات الصلبة، مؤكدةً على ضرورة العمل على ربط هذه المبادرة ببنك الكساء المصرى، مُشيرةً إلى مبادرة

"from waste to good taste " التي تم إعلانها خلال مؤتمر COP 27، والتي تحث على ضرورة إعادة تدوير واستخدام بواقي القماش، لافتةً إلى ضرورة العمل على التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي للسيدات، من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة هي أنسب الطرق لتمكينها في مجال البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، وذلك بتعزيز دورها في تقليل الانبعاثات وتدوير المخلفات والخروج بمنتجات بيئية ذات عائد اقتصادي.

وتناولت وزيرة البيئة خلال اللقاء الحديث عن أهمية الأسمدة العضوية وضرورة نشر ثقافة الاهتمام بكل ما هو أورجانيك، لافتةً إلى مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخي، الذي قدم استراتيجية للاقتصاد الحيوى، لزراعة نباتات ذات عائد استثماري عالي مثل زراعة الجوجوبا، ولفتت الوزيرة إلى إمكانية الانضمام للمشروع الذي سيتم طرحه قريبًا خلال مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم بالفعل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية له، واستمتعت الوزيرة إلى التحديات التي تواجه المشروع فيما يخص الاستفادة من الوقود البديل في توليد الطاقة بمصنع الأسمنت، ومدى تناسب السعر مع العملية الإنتاجية، وأيضًا التحديات التي تواجه إنتاج المخصبات العضوية من المتبقيات الزراعية.



كما ثمَّنت وزيرة البيئة أنشطة الشركة، نظرًا لمساهمتها الإيجابية في عمليات تدوير المخلفات البلدية وإنتاج الوقود البديل، وتقليل الانبعاثات داخل محافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى حرص الوزارة على مواصلة الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والحد من معدلات التلوث، وأيضًا الانعكاسات الإيجابية لذلك على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، لافتة إلى أهمية تلك المشروعات والتى تهدف إلى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص واشراكه فى منظومة إدارة المخلفات للتوسع بمشروعات إدارة المخلفات، من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام، بما يساهم في تنفيذ الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

ومن جانبه، رحب اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بوزيرة البيئة على أرض محافظة الإسماعيلية، موجهًا الشكر لها على دعمها الدائم لمحافظة الإسماعيلية في مجال التخلص الآمن للمخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة، مؤكدًا على حرص محافظة الإسماعيلية لدعم منظومة المعالجة والتخلص الآمن للمخلفات الصلبة، واستخدامها بالشكل الأمثل للحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي.

وأضاف أنه لابد أن يكون هناك مسئولية مجتمعية من الجميع للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، بجانب دور الدولة متمثلة في وزارة البيئة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

كما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، بزراعة شتلات الأشجار بمنطقة الزراعات.