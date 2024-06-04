شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس استمرار الموجة شديدة الحرارة علي كافة الانحاء، حيث يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد حار علي السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الأربعاء نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 40 للعظمي والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمي والصغري 29 درجة .

