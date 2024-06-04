الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن الأقصر- الشرقية- الدقهلية- دمياط جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:



مديرية أمن الأقصر

ضبط(عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو- فرد محلى وطلقة).

ضبط(عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأقصر.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة).

مديرية أمن الشرقية

ضبط(عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- طبنجة وعدد من الطلقات).

ضبط(عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوكبير.. وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط(حاصل على دبلوم) بدائرة مركز شرطة أجا.. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "حشيش، هيروين، شابو"- ميزان حساس).

ضبط(عاطل) بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.. وبحوزته (1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة- كمية لمخدر الشابو- 2 سلاح أبيض).





مديرية أمن دمياط

ضبط(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دمياط.. وبحوزته (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- بندقية آلية وعدد من الطلقات- دراجة نارية "بدون لوحات").



ضبط(عاطلَين) بدائرة مركز شرطة الزرقا.. وبحوزتهما (5،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 30 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش، فرد محلى وطلقتين- 2 سيارة ملاكى).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 مليون جنيه تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.