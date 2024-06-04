بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والمركز القومي لبحوث المياه (صور)

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور شريف محمدي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث المياه بروتوكول تعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد علي عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز لشئون الخطة البحثية، والدكتور فهمي صلاح عبدالحليم وكيل كلية الهندسة ببنها لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد مصطفى مدير معهد بحوث المساحة ، والدكتور علاء صقر أمين عام المركز، والدكتور السيد البسطامى بالأمانة الفنية لرئيس المركز.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار سياسة جامعة بنها في التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لفتح فرص جديدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لسهولة التواصل والتبادل المعرفي بهدف خدمة العملية التعليمية والبحثية ، وذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن البروتوكول يتضمن تبادل الدوريات والمجلات العلمية ، والإطلاع على ما تحتويه المكتبات المتعلقة بالطرفين بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة مع تسهيل إجراء البحوث العلمية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن البروتوكول يتضمن أيضا تبادل الأساتذة والباحثين والإشراف المشترك على طلاب الدراسات العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه ، بالإضافة إلى تكوين فرق بحثية وتبادل الخبرات المختلفة في مجالات قضايا المياه.

من جانبه أضاف الدكتور شريف محمدي أن البروتوكول يتيح الفرصة لتبادل أعضاء هيئة التدريس والخبراء بين الطرفين، وإقامة المؤتمرات وورش العمل، بالإضافة إلى تنظيم الندوات العلمية ، معربا عن بالغ سعادته بالتعاون المثمر مع جامعة بنها والاستفادة من الإمكانيات والخبرات التى تتمتع بها.

وعلى هامش توقيع البروتوكول قام الدكتور ناصر الجيزاوي ، والدكتور شريف محمدي بزيارة عدد من المعاهد البحثية التابعه للمركز بمدينة القناطر الخيرية تضمنت معهد بحوث الهيدروليكا، ومحطة النماذج، والمعامل المركزية للرصد البيئي، ومعهد بحوث التغيرات المناخية.