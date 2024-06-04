الأنبا أنطونيوس يشارك بحفل تخرج الدفعة الأولى من "إكليريكية الكرسي الأورشليمي"

نظمت كلية الكرسي الأورشليمي الإكليريكية بالكويت، حفل تخرج الدفعة الأولى للكلية، بحضور الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى وعميد الكلية، وقد بلغ عدد الخريجين ٩٢ خريجًا وخريجةً.

وألقى الأنبا أنطونيوس كلمة شرح فيها فكرة إنشاء الكلية ومراحلها إلى افتتاحها، كما شرح طرق الدراسة بها، وهنأ نيافته الدارسين بالتخرج، كما تقدم نيافته بالشكر للمحاضرين، وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني، وإدارة الكلية متمثلة في الأب الراهب القمص أبادير الأنبا بيشوي.

وعرض ريبوتاج (تقرير) مصوراً عن نشأة الكلية الإكليريكية بداية من مدرسة الإسكندرية إلى وقتنا الحاضر، كما تناول الريبورتاج نشأت كلية الكرسي الأورشليمي بشكل خاص، وكذلك عُرِض ريبوتاج آخر تحدث فيه الخريجون عن دوافعهم للالتحاق بالكلية وحياتهم الدراسية في أثناء فترة الدراسة ومشاعرهم كخريجين.

كما ألقى الراهب القمص أبادير الأنبا بيشوي كلمة شرح فيها عدد الدراسين بالكلية من داخل الكويت وخارجها، وعددهم ٣٢٢ دارسًا، كما هنأ الدفعة على مجهودها، وكذلك ألقى ممثل الدفعة المُخرجة كلمة الخريجين.

ثم عُرض أوبريت "ليكن نور" عن الدراسة في الكلية، والمعنى الحقيقي للدراسات اللاهوتية والعقائدية، واختلافها عن دارسة العلوم الأخرى وكيفية استخدامها للبناء الروحي والفكري للإيمان المستقيم.

ووزع الأنبا أنطونيوس في ختام الحفل الشهادات للخريجين، والتقط معهم الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل عدد من الآباء الكهنة، وأعداد كبيرة من الشعب القبطي بالكويت.

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