استعدادات مكثفة بالمنيا لموسم السيدة العذراء بسمالوط.. والأب ثاؤفليس يروي حكاية دير جبل الطير

بدأت محافظة المنيا تجنى ثمار قرار البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بإدراج منطقة دير جبل الطير الأثرية ضمن مزارات رحلة الحجيج الأقباط بكل دول العالم، إذ تتمتع المنطقة بتاريخ دينى كبير بعد قدوم العائلة المقدسة إليه هربًا واختباؤها هناك عدة أيام، وما أعقب ذلك من قيادة الدولة بتجديد مزار العائلة المقدسة بشكل حضارى كامل.



وبدأت منطقة دير جبل الطير الواقعة بأعلى الجبل الشرقى بقرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، فى استقبال الوفود بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة وسط فرحة عارمة لأبناء القرية بتوافد الوفود إلى الدير وعدم الاقتصار على مولد السيدة العذراء السنوى الذى يحضره ما يقرب من ٢ مليون مسيحى ومسلم من مختلف المحافظات.

كما شهد الدير زيارة أول وفد أوروبى ضمن رحلات الحجيج الغربية للمكان، قادما من فرنسا، وضم ٢٠ سائحًا، وترأسه مطران الكنيسة الفرنسية الأنبا أثناسيوس، إذ يعد ذلك الوفد هو الأول قادمًا من أوروبا، حيث التقى بهم الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاص، وحرصوا على زيارة الكنيسة الأثرية بالدير والمغارة الصغيرة التى اختبأت فيها العائلة المقدسة.

وتستعد محافظة المنيا لاستقبال حوالى ٢ مليون زائر للتبرك فى عيد العذراء والذي يمتد لمدة اسبوع من كل عام حيث ينتظر بعض المسيحيين هذا العيد لعماد أولاهم وبناتهم.

وقد رفعت محافظة المنيا درجة الاستعداد لاستقبال موسم السيدة العذراء، بداية من الخميس المقبل 6 يونيو،حيث قرر اللواء اسامة القاضي إلغاء كافة الإجازات والراحات للقائمين على الاحتفالية بمركز سمالوط لضمان المتابعة المستمرة وتوفير جميع الخدمات للزوار والمواطنين.



وشدد المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة المواطنين، بما في ذلك تكثيف التواجد الأمني، وتفعيل خطط الحماية المدنية، وتنفيذ حملات مرورية لضمان السيولة المرورية.

كما وجه بإجراء مراجعة شاملة لوسائل الأمان في المعديات النهرية وضمان صلاحيتها الفنية، وتكثيف أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة على الطرق المؤدية للاحتفال.



وكلف المحافظ مديرية التموين بتوفير كميات كافية من الخبز يومياً، وإقامة معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مع تكثيف الرقابة على الأسعار وصلاحية المواد الغذائية. كما وجه وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ في المستشفيات وتجهيز أطقم طبية متكاملة في منطقة الاحتفال، وتوزيع سيارات الإسعاف على الطرق المؤدية للمنطقة.



وجه المحافظ بتشكيل غرف عمليات فرعية في كافة الجهات المعنية، يتم ربطها مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للإبلاغ عن أي أحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة

من جانبه الأنبا بفنوتيوس أسقف سمالوط قام بتعمير منطقة جبل الطير وجعلها مزارًا سياحيًا لجذب الزائرين من جميع أنحاء مصر والعالم وأنشأ سورًا أمام الحوش (منطقة فضاء أمام الكنيسة) والمطلة على أسفل الجبل لكى يحمى الزائرين من السقوط من حافة الجبل إلى الوادى السحيق، وأنشأ أيضًا استراحة لكبار الزوار وكافتيريا لخدمة الضيوف ودورات مياه نظيفة

وقام أيضًا ببناء سبع معموديات لتقوم بخدمة الزوار فى الأعياد والمواسم الدينية وأنشأ بيتا من عدة أدوار ليستقبل الرحلات للمبيت والدور السفلى منه مخصص للإدارة.

من جانبه؛ قال الكاهن ثاؤفليس كاهن كنيسة السيدة العذراء لـ"البوابة نيوز"، إن هناك ٣ أسماء يشتهر بها المكان، وهي: دير جبل الطير، ودير الكف، ودير البكر أو البكارة

اضاف لكن لماذا سمى المكان بدير جبل الطير؟. يقول المؤرخ المقريزى الشيخ أحمد تقى الدين، إنه كان هناك طائر اسمه البيرقيروس، وهو شبيه بطائر أبو قردان، كان يهاجر بكثرة ويتجمع على الجبل، والكنيسة الموجودة منحوتة فى الجبل، فأطلق عليه دير جبل الطير.

اكمل كاهن كنيسة العذراء الاسم الثانى دير الكف؛ وعنه يقول البابا ثاوفيلس، البطرك رقم ٢٣: إن العائلة المقدسة وهى قادمة للاختباء بالمغارة اضطرت إلى أن تمر عبر نهر النيل، وأثناء مرورهم كانت هناك صخرة كبيرة ستسقط عليهم بفعل ساحرة شريرة، فخافت السيدة العذراء على حياة السيد المسيح، والذى قام بالإشارة إلى الصخرة بكفه، فطبع كفه على الصخرة، ومنعها من السقوط عليهم، وجاءوا سالمين إلى هذه المغارة، وهذه الصخرة موجودة فى متحف فى بريطانيا وهى عبارة عن ٧٠ سم فى ٥٠ سم.





واضاف كاهن كنيسة العذراء أما الاسم الثالث للمكان؛ فهو دير البكرة أو البكارة؛ فيقول عنه على باشا مبارك: يوجد دير على سفح الجبل، وبه بكرة أو بكارة، وهى تشبه المصعد حاليا، لكنها كانت يدوية، تقوم برفع الناس من أسفل الجبل إلى الكنيسة، وكان موجودا فى الناحية الجنوبية للبلد

اضاف الكاهن ثاؤفليس راعي كنيسة السيدة مريم، أن الكنيسة هى عبارة عن كتلة صخرية مفرغة فى الجبل، بما فيها الأربعة حوائط والاثنا عشر عامودا، التى تشير إلى عدد حوارى السيد المسيح وتلاميذه بما فيها المعمودية

وأضاف كاهن كنيسة السيدة العذراء: كانت الكنيسة مسقوفة بالجريد وأفلاك النخل حتى سنة ١٩٣٨ ميلادية، ثم تم إنشاء سقف مسلح، وعندما بدأ يتساقط على المصلين قمنا بترميم الكنيسة فى عام ٢٠١٨، بعد موافقة وزارة الآثار، وتم استبدال السقف المسلح بالسقف الخشبي، مثل كنائس مصر القديمة، الدور الأول والدور الثاني، وجارٍ التطوير على نفقة المطرانية، على قدم وساق منذ ٥ سنوات على يد الأنبا بفنتيوس

وأوضح "ثاؤفليس"، أن الحجاب الخشبى من القرن الثالث عشر، وقبله كان هناك حجاب حجري، وماتبقى منه تم وضعه على الباب الغربى للكنيسة، ويعتبر من أهم الرموز القبطية المنحوتة فى الصخرة نفسها، وهذا الحجاب يسمى حامل الأيقونات، أو يتم وضع الاثنى عشر تلميذًا للمسيح والسيدة العذراء والعشاء الرباني.

واضاف كاهن كنيسة العذراء يوجد أيضا هنا اللقان، وهو يعنى حوض آو إناء يوضع به ماء، حيث كان السيد المسيح إذا أراد أن يعلم تلاميذه التواضع يقوم بغسل أرجلهم فى هذا اللقان.

فالمسيح يقول لهم من أراد أن يكون منكم عظيما فليكن خادما للكل، ومن أراد أن يكون منكم أولا فليكن آخر الكل، فالأب الكاهن مثل يقوم بإحضار ماء إلى هذا اللقان، ويغسل أرجل الرعية، حتى لا يشعر أنه أفضل منهم أو يتكبر عليهم، وذلك مثلما فعل السيد المسيح،

اضاف يوجد أيضا المعمودية حيث نقوم بتعميد الأطفال به، ويتم صرف المياه داخل بئر موجودة بالجوار عمقها حوالى ٧ أمتار.





ويكمل الأب ثاؤفيلس قائلا: هناك أيقونة أثرية للسيدة مريم، رسمها انساتوس القدسى أو الرومى سنة ١٥٥٤ للشهداء، ونفس الأيقونة موجودة فى دير المحرق بالكنيسة الأثرية، وهذه الأيقونة تعبر عن عدة اشياء؛ فالملكة عن يمين الملك كما جاء فى سفر المزامير داوود فى كتاب الزابور يقول: جلست الملكة عن يمين الملك، فالفنان جعل السيدة مريم على يمين السيد المسيح، الشيء الثانى ملكة متوجة ترتدى التاج، والكنيسة تلقب بالسيدة مريم بالسماء الثانية، والسماء تتميز بالنجوم، وبالتالى تتوشح بها، والفنان يضع ثلاثة نجوم بالأيقونة، والتى يريد أن يقول فيها عذراء قبل الولادة، وعذراء أثناء الولادة، وعذراء بعد الولادة.

القرآن الكريم أيضا يكرم السيدة مريم؛ فهناك سورة كاملة فى المصحف باسم السيدة مريم/ قال الله فيها: (وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:٤٢- ٤٤]. وهذه قيمة كبيرة جدا لنا كمسيحيين.

أضاف كاهن كنيسه العذراء أيضا الأيقونة تجد صاحب البشارة غابرييل، أى جبريل، والذى حمل البشارة للسيدة مريم، والذى قال لها السلام لكى أيتها الممتلئة نعمة الرب معكى مباركة أنت فى النساء، ومبارك أنت ثمرة بطنك، ويوجد أيضا فى الأيقونة ميخائيل رئيس الملائكة، والذى كان مصاحبا لهم فى الرحلة، وآخر شيء بالأيقونة الروح القدس، والتى تتدلى على هيئة حمامة، وهى مرسومة على الكتان، وموضوعة على لوحة خشبية.





اضاف كاهن كنيسة السيدة مريم أيضا هناك أيقونة للقديسة دميانة، وهى مصرية الأصل الأب والأم، ووالدها كان غنيا واسمه مرقص، وكان واليا، وله علاقة بدقلديانوس، والذى أوعز إليه أن يرقيه فى الرتبة، شريطة أن ينكر إيمانه، ففعل ذلك، فلما علمت ابنته قالت له كلمة جميلة جدا: "كنت أتمنى أن أراك محمولا على نعش ولا أسمع أنك تركت إيمانك" فبدا يبكى ويرجع، وذهب للوالى وأعلن إيمانه المسيحي، فأمر بقطع رقبته، ولما سأل الوالي: من الذى أرجعه لإيمانه؟ فعلم أنها ابنته وكان لها قصر كبير، ومعها ٤٠ عذراء، فعرض عليها وعليهم إنكار إيمانهم، فرفضت فقام بذبحهم جميعا. ولها دير فى بلقاس، وفى دمياط موجود القبر الخاص بها والـ٤٠ عذراء.

وأكمل كاهن كنيسة السيدة العذراء: المكان هنا لم تكن له قيمة قبل وصول السيدة مريم العذراء والسيد المسيح، ولم يكن هناك شىء سوى المغارة، وكانت عبارة عن جحر لجأوا إليه للاختباء، عندما ركبوا المركب من المعادى وجدوا هذه المغارة فأقاموا بها ثلاثة أيام للاختباء من المطاردات، فكانوا كلما ذهبوا إلى مكان تسقط الأوثان الموجودة به.



وأضاف "ثاؤفليس": المكان مبارك، وقبلة للزائرين، وتحدث بها أشياء أشبه بالمعجزات؛ فمثلا من يظلون فترة كبيرة بدون إنجاب يطلبون من الله يعطيهم، متشفعين بالعذراء، يأتون العام الثانى وقد استجاب الله لهم، نفس القصة فى الأمراض الخطيرة؛ مثل: السرطان (على حد قوله)، فالسيدة مريم لها مكانة كبيرة جدا لدى إخواننا المسلمين.

اضاف كاهن كنيسة السيدة مريم عندما تدخل إلى المغارة تشعر بمدى الروحانية والرهبة فى هذا المكان، وقرار بابا الفاتيكان بإضافة رحلة العائلة المقدسة بمصر إلى الحج المقدس، أضاف كثيرا الى المكان، وكذلك هيئة اليونسكو العالمية وضعت خط سير العائلة المقدسة على الخريطة السياحية العالمية الدينية.



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