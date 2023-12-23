المشدد 15 عامًا لـ "عامل" اغتصب نجلته بالقوة في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة اليوم السبت، بالسجن المشدد 15عامًا، لعامل بعد إدانته بهتك عرض نجلته القاصر بالقوة وتجريدها من ملابسها واغتصابها ولمس مواضع عفتهاداخل مسكنهم بمدينة المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، وعضوية المستشار سعد عبد الرشيد السمادوني، والمستشار محمد أحمد شعبان والمستشار محمد جلال الزنفلي، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق في القضية رقم 10933 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 1942 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامى العام لنيابة جنوب المنصورة قد أحال المتهم "احمد.أ.ج"محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه بتاريخ 15/6/2023 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية، هتك عرض نجلته المجنى عليها "م" والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما من عمرها بالقوة، بأن حاول تجريدها من ملابسها و برفضها أجهز عليها وأمسكها من مواضع عفتها، وتحسس بجسده عموم جسدها حال كونه من أصولها ومن من لهم سلطة عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة ان المتهم عرض حياة الطفلة المجنى عليها للخطر وذلك بارتكاب الجريمة موضوع التهمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلت المجنى عليها "15 عاما" طالبة بشهادتها أمام النيابة العامة أنه حال تواجدها بمسكنها، فوجئت بوالدها يطلب منها تجردها من ملابسها وبرفضها، أجهز عليها وأمسك مواضع عفتها وتحسس بجسده عموم جسدها، وأعزت قصده هتك عرضها بالقوة.

وشهد النقيب محمد عبدالجواد الألفى، معاون مباحث قسم شرطة أول المنصورة، على تحرياته السرية، توصلت إلى صحة ارتكاب الواقعة على نحو ما شهدت به المجنى عليها.