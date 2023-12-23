بطاركة ورؤساء الكنائس بالقدس يصدرون بيانًا حول لقائهم مع الرئيس الإسرائيلي

أصدرت بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس بيانًا توضيحيًا حول اللقاء الذي جمعهم مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ قبل يومين.

أشار البيان إلى أن اللقاء لم يكن لتبادل المعايدات، بل كان هدفه الرئيسي نقل الموقف الكَنَسي العالمي المطالب بوقف شلال الدم في غزة باسم مسيحيي العالم، ومعاناة المدنيين، والحواجز المفروضة في الضفة الغربية وخاصة تلك المحيطة بمدينة بيت لحم في فترة الأعياد.

وأكد البطاركة ورؤساء الكنائس انهم اصدروا بياناً فور الانتهاء من اللقاء لإبراز أهدافه ومجرياته، إلا أن بعض المصادر الإسرائيلية، ولاسبابها السياسية، اختارت التركيز على نقاط الحديث السطحية التي اتت في اطراف اللقاء، وتجاهلت جوهر اللقاء والبيان الموحد الصادر عن رؤوساء الكنائس حول الموضوع. وللأسف تم اقتباس وتبني موقف هذه الوسائل الإعلامية الاسرائيلية من قبل بعض نشطاء التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تزوير كامل لمجريات اللقاء واهدافه.

وشدد البطاركة ورؤساء الكنائس على أن رسالتهم الثابتة والمتكررة منذ بدء الحرب على غزة هي وقف فوري إنساني دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين والمؤسسات التي تقدم لهم الخدمات، وان هذا الموقف ذاته كان في صُلب اللقاء وان كل ما يتم تناوله خارج هذا الاطار هو بهدف تشويه صورة المسيحيين والكنائس وخدمةً لأجندات سياسية تترفع الكنائس عن الخوض فيها او مخاطبتها.