ألقوا جثته في المصرف.. ضبط شخصين قتلا آخر في القليوبية

كشفت مباحث مركز القناطر الخيرية، اليوم الأحد، غموض العثور على جثة عامل ملقاة في أحد المصارف المائية بدائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، طعنا المجني عليه في مشاجرة نشبت بينهم إثر خلافات بينهم، وألقيا جثة المجني عليه في المصرف وألقي القبض على المتهمان وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، يفيد ورود إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد تلقىدي المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص بإحدى المصارف المائية بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة .

جرى تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، وجرى إلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما والمجني عليه، بسبب خلافات تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدي عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

جرى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة.