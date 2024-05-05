تشكيل توتنهام المتوقع يظهر هدفه من مواجهة ليفربول



يحل فريق توتنهام هوتسبير، فى تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفربول، وذلك على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمرمسابقة الدورى الانجليزى لكرة القدم.

ومن المتوقع ان يدخل الأسترالى أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، إيمرسون رويال.

خط الوسط: إيف بيسوما، رودريجو بنتانكور، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، سون هيونج مين، ريتشاليسون.

وكانت مبارة الدور الأول قد شهدت فوز فريق توتنهام بهدفين لهدف على ليفربول، فى المواجهة التى جمعت بينهما على ملعب "توتنهام هوتسبير".

ويرغب كل فريق فى تلك المباراة لحصد الثلاث نقاط، لعدة عوامل يأتى اولها لمصالحة جماهيرهم الغاضبة بعد النتائج المتذبذبة فى الفترة الأخيرة، ثانياً لبقاء كل فريق على حظوظه فى المنافسة كلاً على حده ان كانت للمشاركة الأوروبية أو فى اعتلاء قمة البريميرليج.

حيث لم يتذوق توتنهام طعم الفوز أو تحقيق اى نقطة فى اخر ثلاث جولات، وذلك للمرة الثانية هذا الموسم، بعد انتكاسة الاسابيع الـ 11 و12 و13، لتحول بينه وبين المنافسه على التواجد ببطولة دورى ابطال اوروبا فى الموسم القادم، وذلك لحساب استون فيلا.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة وله مبارتين مؤجلتين، بفارق 7 نقاط عن استون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

حيث يحتل فريق ليفربول المركز الثالث برصيد 75 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتى صاحب الوصافة بـ 82 نقطة وله مباراة مؤجلة، وبفارق 8 نقاط عن ارسنال المتصدر بـ 83 نقطة.