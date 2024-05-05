قادة أمن إسرائيل يحذرون: حرب غزة وصلت إلى طريق مسدود

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل توصلوا في اجتماع قبل أيام إلى أن الحرب في غزة وصلت إلى طريق مسدود.

وأوضحت الصحيفة أن قادة الأجهزة الأمنية أجمعوا على أولوية استعادة المحتجزين، "مقابل عودة الفلسطينيين لشمال القطاع دون شروط والانسحاب من نتساريم".

من ناحية أخرى، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن التاريخ لن يغفر له تفويت هذه الفرصة لإعادة المحتجزين.

وأضافوا أنه حان الوقت لتحمّل المسؤولية وإظهار الشجاعة وتجاهل الضغط السياسي.

وقطع بعض الإسرائيليين طريق القطار الخفيف في القدس للمطالبة بصفقة لتبادل الأسرى.