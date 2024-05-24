رئيس حزب الريادة: مصر ضحت من أجل القضية الفلسطينية

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن مصر ضحت كثيرا من أجل القضية الفلسطينية، موضحا أن الدولة المصرية منذ النكبة الأولى عام 1948 وهي داعمة للقضية الفلسطينية، وتعتبرها قضيتنا الأولى.

وأضاف رئيس حزب الريادة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا للسلام منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر، من خلال قمة القاهرة للسلام، مشيرًا إلى أن مصر على مدار 4 حروب سابقة لإسرائيل في غزة كانت الدولة الوحيدة التي تتدخل لوقف القتال بين الطرفين.

وتابع: "أول مرة تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السيسي عقب توليه الرئاسة الأمريكية، وشكره على وساطته بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي"، مؤكدًا أن دور مصر هو أساس الاتزان بمنطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يزايد على دورها أحد.

وأوضح رئيس حزب الريادة، أن دور مصر يمكن رصده من خلال دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفتح معبر رفح، وفتح المستشفيات المصرية للأشقاء الفلسطينيين، فضلًا عن الوساطة مع الدولة الشقيقة قطر، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.