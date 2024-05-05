ضبط صاحب مصنع لإنتاج المخدرات داخل شقة بالساحل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل لتصنيعه المواد المخدرة والإتجار بها وبحيازته 12 كيلو جرام من المواد المخدرة دائرة قسم شرطة الساحل

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الساحل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل مُستقلاً سيارة مستأجرة ، وعُثر بداخلها على (كمية من مادة البودر المخدر وزنت 2 كيلو جرام - طبنجة – عدد من الطلقات النارية)، وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح والطلقات بقصد الدفاع ، وقرر بشرائه شقة كائنة بمنطقة العبور بالقليوبية من متحصلات نشاطه الإجرامى بقصد إستخدامها فى تصنيع مسحوق البودر المخدر.. وبإستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على ( كمية من البودر المخدر وزنت 10 كيلو جرام - المعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.