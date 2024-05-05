البابا تواضروس عن تهنئة السيسي بعيد القيامة: مشاعر تربط الإنسان بوطنه (فيديو)

علق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على برقية التهنئة التي بعثها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلًا: "الرئيس السيسي إنسان مُجامِل ومشارك في كل المناسبات، وهو ما يظهر في مناسبات مثل عيد القيامة وعيد الميلاد".

وأضاف البابا تواضروس الثاني في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الرئيس السيسي أرسل مندوبا حضر الصلاة بالأمس وأرسل برقية رقيقة لنا، وأرسل برقية لكل الأقباط الموجودين في كنائس دول كثيرة حول العالم، وفي الحقيقة هذه المشاعر تربط الإنسان بالوطن، وهذا أمر مفرح ونصلي حتى يديمه الله.

وتابع: “من المهم جدا أن نحافظ على بلادنا، نرى دولا كثيرة في العالم تتعرض للحروب والصراعات والعنف وعدم الأمان وعدم الاستقرار، وهو ما يجعلنا أن نعي أهمية الحفاظ على مصر واستقرارها".

وقال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنّ مصر مُحاطة من كل الجهات بالنزاعات والحروب والأزمات، داعيا الله عز وجل أن يجعل مصر واحة سلام، مضيفًا هناك أنواع متعددة من القوة، مثل السلاح والمال والمنصب والبدن، وهناك قوة المحبة والمغفرة، ولكن قوة المغفرة أفضل من كل ذلك، إذ يحتاجها الإنسان.

وأردف: "من المهم أن تجد خطايا الإنسان من يستطيع أن يغفرها، لذلك، كل البشر يحتاجون إلى قوة الغفران، ولما ناخدها من الله أستطيع أن أمارسها مع أخي، وكل ذلك يجعل العالم يعيش في سلام، خاصة أن النزاع قد يوجد في الأسرة والمجتمع وأي بلد وهكذا".