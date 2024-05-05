إحالة متهم للجنايات لاتهامه بقتل عاطل في المطرية

قررت نيابة المطرية، إحالة عاطل للجنايات ، لاتهامه بقتل صديقه لخلافات بينهما علي مبلغ مالي في منطقة المطرية .

ولقي أحد الأشخاص مصرعه نتيجة مشاجرة بينه وبين صديقه لخلاف علي مبلغ مالي ،بمنطقة المطرية .



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المطرية بوجود جثة أحد الأشخاص بمنطقة المطرية وبالانتقال لمحل الواقعة وعمل للتحريات اللأزمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل واعترف ارتكاب الواقعة لاقتراض المجني عليه مبلغ ورفض اعادته ،وارشد عن السلاح المستخدم في جريمته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.