إيطاليا تلتزم بدعم انضمام ألبانيا للاتحاد الأوروبي قبل عام 2030

تعهدت الحكومة الإيطالية اليوم الجمعة بالدفع في أروقة بروكسل نحو انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي قبل عام 2030.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال مؤتمر صحفي في تيرانا بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وقال تاياني "كررت (خلال اللقاء) التزام إيطاليا القوي بدعم انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، قبل عام 2030".

وأضاف "سنقدم كل الدعم اللازم حتى يستمر هذا البلد في النمو على الصعيد الاقتصادي أيضا"، مشددا على أن "دول غرب البلقان هي دول بطبيعتها تريد أن تكون جزءا من أوروبا، ونرغب في تسريع مواعيد انضمامها لتجنب نفوذ دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة"، في إشارة ضمنية إلى الاتحاد الروسي.