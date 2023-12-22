في اليوم الـ 77 للعدوان .. عشرات الشهداء والجرحى في حرب الإبادة على قطاع غزة

في اليوم الـ 77 من العدوان على قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

واستشهد شاب في قصف طائرات استطلاع إسرائيلية لدراجة هوائية كان يقودها في خان يونس، جنوب القطاع، فيما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف جباليا شمال القطاع.

وقد تمكن مواطنون وطواقم إنقاذ من انتشال 16 شهيدا وأكثر من 50 جريحا من عائلة البرش، بعد استهداف الاحتلال منزلهم في شارع غزة القديم بجباليا البلد.

كما شن طيران الاحتلال عدة غارات على بلوك 1 و2 في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.