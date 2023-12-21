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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يهزم ألعاب دمنهور في دوري الطائرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على فريق ألعاب دمنهور بنتيجة 3-0 في الأشواط، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس، على صالة سيتي كلوب طنطا، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لمسابقة دوري كرة الطائرة.

كان الزمالك قد فاز منذ أيام على حساب فريق الداخلية بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

ويتواجد فريق "طائرة الزمالك" في المجموعة الأولى بجانب فرق: الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور.

 

طائرة الزمالك ألعاب دمنهور دوري كرة الطائرة أيمن مصطفى