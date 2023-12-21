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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 3 أشخاص وراء سرقة المواطنين بمصر الجديدة والوايلي

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة المواطنين  بمصر الجديدة والوايلى.
تعود البداية عندما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) لقيامه بسرقه (جهاز "لاب توب") من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام حجر، وتم بإرشاده ضبط الجهاز المستولى عليه.

كما تم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة هاتف محمول من موظف باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - تم ضبطها" بدائرة قسم شرطة الوايلى وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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