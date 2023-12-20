محافظ جنوب سيناء يلتقي مساعد وزير الصحة لمناقشة سير المشروعات الجارية

استقبل اللواء دكتور خالد فوه، محافظ جنوب سيناء، الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، وممثلي شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية وهم: المهندسة ايناس سعيد منصور، رئيس قطاع تنفيذ المشروعات، واللواء رامي فؤاد المليجي، قطاع تنفيذ المشروعات.

جاء اللقاء في إطار تعزيز الخدمة الصحية ومتابعة تنفيذ المشروعات الصحية بمحافظة جنوب سيناء.

وتم خلال اللقاء مناقشة سير الأعمال التي تقوم بها وزارة الصحة في نطاق محافظة جنوب سيناء، وجاري تنفيذها حاليا في اطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن منها مستشفيات مدن طور سيناء، ودهب، ونويبع.

فضلا علي انه سيتم تنفيذ اول وحدة صحية خضراء بمدينة شرم الشيخ وتعتبر اول وحدة صحية نوعية سيتم تنفيذها علي مستوي الجمهورية، وقد نال تصميم هذه الوحدة في مؤتمر كوب 27 بجائزة احسن تصميم.

جديرا بالذكر انه تم تخصيص مساحة 2996 متر مربع بمنطقة الخدمات العامة بحي النور طبقا للقرار رقم 2970 لسنة 2022 مجلس الوزراء، لإقامة وحدة طب الاسرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وواللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وبحضور الدكتور ايمن رخا، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

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