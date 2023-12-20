حبس تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بعابدين

أمرت نيابة عابدين، الجزئية، بحبس تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين ، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ علي المضبوطات، والإستعلام عن الدراجه النارية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامهما بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية تم ضبطها وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.