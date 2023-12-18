ضبط 3 أشخاص لاتجارهم فى العملات بمصر الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لإتجارهم فى العملات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

