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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 3 أشخاص لاتجارهم فى العملات بمصر الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لإتجارهم فى العملات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة)  حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار  بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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