فريق طلابى بجامعة المنصورة الأهلية يتصدر قائمة افضل 5 فرق طلابية بمسابقة حافز الابتكار

تصدر فريق The Hustlers و المكون من ٧ طلاب بالمستوي الثاني بكليه الهندسه جامعة المنصورة الأهلية تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة و ريادة الدكتور ايهاب عبدالحي مدير برامج كلية الهندسة و منسق الجامعة للابتكار و الابداع قائمة افضل ٥ فرق طلابية بمسابقة حافز الابتكار التي ينظمها صندوق دعم المبتكرين و النوابغ التابع لوزارة التعليم العالي .

جاء ذلك ضمن فعاليات الحفل الختامي الذي أقيم اليوم الأحد في فندق جراندنايل بالقاهرة في حضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم .

و كان قد تقدم للمسابقة ٥٢٨ فريق من مختلف جامعات مصر و تم التصفية الي ١٧٢ فريق و تلاها التصفية قبل النهائية الي ٣٣ فريق و تم صباح اليوم اعلان القائمة المصغرة المكونة من افضل ٥ فرق علي مستوي الفرق المتقدمة من مختلف جامعات مصر تم و تكريم الفرق الفائزة.

كما أن مسابقة حافز الابتكار المقدمة من صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ هي مسابقة تشجع طلاب الجامعات على الإبتكار و الإبداع و يقدم لهم الصندوق الدعم الكامل لتنفيذ فكؤة المشروع .

كما أن مشروع فريق THE HUSTLERS هو مشروع يهدف إلى معالجة مياه مزارع الأسماك للحد من نفوق الأسماك بسبب الأمراض التي تسيبها نتيجة ل تلوق مياه مزارع الأسماك حيث تتم المعالجة عن طريق عدة أنظمة تتمثل في نظام التبريد ونظام الفلترة و نظام توزيع الطعام ونظام وحدة التحكم حيث تعمل وحدة التحكم على قراءة كل مكونات المياه و عناصرها و بتم عرضها على شاشة Lcd لتمكين المزارع من متابعة مزرعته و السيطرة على الأمراض قبل حدوثها و يعمل نظام التبريد عن طريق حساس الحرارة الذي يقرأ درجة حرارة المياه فعندما يبدأ في قراءة درجة حرارة عالية يقوم بإعطاء إشارة لوحدة التحكم لسحب المياه من الحوض تدريجيا و تمريرها على المبردات و إعادتها مرة أخرى للحوض كي لا يتم إهدار المياه و يعمل نظام الفلترة عن طريق حساس العكارة فعندما يقرأ حساس عكارة المياه نسبة عالية من العكارة يقوم تلقائيا بسحب المياه الملوثة من الحوض و فلترتها و إعادتها مرة أخرى للحوض و يعمل نظام توزيع الطعام على نثر حبوب الأعلاف بشكل متساوي على حوض الأسماك .

كما تساعد هذه الحلول في القضاء على مشكلة زيادة نسبة الأمونيا في المياه و تغير مسبة حامضيتها و نقصام نسبة الأكسجين المذاب في المياه كما تساعد أيضا على عدم تمركز الأسماك في مكان واحد مما يسبب سرعة انتشار الأمراض.

FB_IMG_1702849183724

FB_IMG_1702849171246

FB_IMG_1702849173366

FB_IMG_1702849175430

FB_IMG_1702849177462

FB_IMG_1702849179744