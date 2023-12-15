غدا.. "وداعا رخمانينوف" حفل فني بالأوبرا

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى تحت عنوان "وداعا رحمانينوف"، في الثامنة مساء غد السبت، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 150 عام على ميلاد الموسيقار الروسى العالمى سيرجى رخمانينوف.

ويشارك في الحفل عازف البيانو الإيطالي جوزيبي أندالورو.

ويضم الحفل عدد من أعماله الهامة منها: كونشيرتو البيانو الثالث، ورقصات سيمفونية.

ولد سيرجى رخمانينوف 1873 - 1943 فى أسرة من طبقة النبلاء التي كانت ترعى الموسيقى خلال حكم قياصرة روسيا، واشتهر بقدرته الفائقة على العزف على آلة البيانو وكبر حجم يديه وطول أصابعه، فكان يعزف مقطوعات معقدة بسرعة لا يمكن أحد أن يجاريها.

كان فى رحلة فنية بأمريكا عند قيام الثورة البلشفية عام 1917، فقرر أن يستقر بها ولم يعد أبدا إلى روسيا، تكمن عظمته في تكنيكاته الأسطورية وأسلوبه الرومانسي المميز، حيث تأثر بشوبان، ليست وتشايكوفسكى.

اعتبره النقاد أحد الموسيقيين الذن كان همهم التجديد في القرن التاسع عشر وتميزت موسيقاه بالطابع الشرقي، وكتب خمسة أعمال للبيانو والأوركسترا، أربعة كونشيرتو، بالإضافة إلى رابسودي وثلاث سمفونيات إلى جانب أعمال أوركسترالية أخرى، توفي في بيفيرلي هيلز بكاليفورنيا ودفن في نيويورك.