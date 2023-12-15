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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تثمن دور البرازيل الدبلوماسي لحل النزاع بين فنزويلا وجويانا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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ثمنت الولايات المتحدة دور البرازيل الدبلوماسي في السعي إلى حل سلمي للنزاع بين فنزويلا وجويانا حول منطقة إيسيكويبو المتنازع عليها، وذلك عقب تعزيز الجيش البرازيلي تواجده العسكري على الحدود بسبب نزاع محتمل بين فنزويلا وجويانا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره البرازيلي ماورو فييرا.

وجدد بلينكن موقف الولايات المتحدة المتمثل في ضرورة احترام الحدود البرية بين فنزويلا وجويانا حتى لو لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد.

وناقش الجانبان أيضًا دعم بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات في هايتي.
 

البرازيل جويانا الولايات المتحدة