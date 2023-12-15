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الجمعة 15 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصين يتحدث عن إمكانية تعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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أشار الرئيس الصيني شي جين بينج إلى أن الصين والولايات المتحدة تتمتعان بإمكانات هائلة وآفاق واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها شي جين بينج في يوم 15 ديسمبر بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني.

وقال الرئيس الصيني في البرقية، التي وزع تلفزيون الصين المركزي نصها، إن الصين والولايات المتحدة تتمتعان بإمكانات هائلة ومساحة واسعة وآفاق واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأشار الرئيس شي جين بينج، إلى أن التحديث على النمط الصيني يفتح المزيد من الفرص للشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الأمريكية.

كما أكد الزعيم الصيني أن بلاده مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التطور الصحي والمستقر والمستدام للعلاقات الصينية الأمريكية وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة.

تأسس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني عام 1973، ويقع مقره الرئيسي في واشنطن. وهو منظمة تجارية غير ربحية هدفها تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

رئيس الصين إمكانية تعزيز التعاون التجاري الولايات المتحدة