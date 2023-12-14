الدوري السعودي.. الأخدود يخطف فوزًا صعبًا من الطائي

خطف فريق الأخدود، فوزًا صعبًا من نظيره الطائي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولكن في بداية الشوط الثاني، سجل فلورين تاناسي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56 من صناعة حسين الزبداني.

بتلك النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي ، فيما تجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاء تشكيل فريق الأخدود للمباراة، كالتالي.

حراسة المرمى: عبدالعزيز العويرضي

خط الدفاع: حسين الزبداني، سعيد الربيعي، سولومون كفيركفيليا، أندريه بوركا

خط الوسط: فلورين تاناسى، خوان سيباستيان بيدروزا، عيد محمد المولد، أليكس كويادو، سافوار جودوين.

وفي الهجوم: ليندر تاوامبا.

أما فريق الطائي، بدأ اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: معتز البقعاوي

خط الدفاع: بيرنارد مينساه، إبراهيم حسين النخلي، روبيرت باور، إينزو روكو، عبدالعزيز جابر مجرشي

خط الوسط: عبدالفتاح توفيق عسيري، ألفا سيميدو، طارق عبدالله، سلمان المؤشر

وفي الهجوم: ماركو دوجاندزيتش.