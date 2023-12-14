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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علاقات دولية: دخول المساعدات إلى غزة سيقضي على مُخطط التجويع والتهجير

معبر رفح
معبر رفح
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قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن دخول المساعدات إلى قطاع غزة لن يقضي فقط على الأزمة الإنسانية، لكن سيقضي أيضًا على مُخطط التجويع والتهجير.

وأضاف "فارس"، في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر ضغطت بكل قوة من خلال الهدنة الإنسانية السابقة التي استمرت 7 أيام للعمل على إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، بعدما كان يرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى هذه البقعة المهمة.

وأشار إلى أن الدولة من خلال دورها الريادي والمحوري نجحت بكل قوة في زيادة عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى زيادة كميات الوقود والغاز والكثير من الاحتياجات لأهالي القطاع.

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