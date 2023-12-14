قاضي قضاة فلسطين يدين تدنيس جنود الاحتلال الإسرائيلي مسجدًا في جنين

أدان محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الخميس، الاعتداء العنصري الهمجي لجنود الاحتلال الإسرائيلي على مسجد في مخيم جنين وتدنيسه وإقامة طقوس تلمودية داخله باستخدام مكبرات الصوت الخاصة به، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقال قاضي قضاة فلسطين، في بيان صحفي، إن هذا الاعتداء الهمجي الذي نفذه جنود تشبعوا بالعنصرية والعدوانية، إمعان في الاعتداء على المقدسات الإسلامية وتكريس للحرب الدينية، التي بدأت بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، محذرا من تداعيات تلك الاعتداءات.

وتابع: "من حقنا وواجبنا أن ندافع عن ديننا ومقدساتنا وحقوقنا الوطنية،" لافتا إلى أن الحرب الدينية التي تشعلها إسرائيل ستشعل العالم الذي سيدفع ثمن سكوته عن جرائم الاحتلال وعدوانيته.

وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء السياسات الأمريكية التي توفر الحماية والدعم لدولة الاحتلال وجرائمها، وسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بخصوص الصراعات الدولية والانتصار للحق والعدل، ومعاقبة قادة الاحتلال وجنوده أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.