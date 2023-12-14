استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والمصري الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم، وعمل دوائر أمنية بمحيط أبواب الاستاد وممرات اللاعبين.



وتنقل قناة «أون تايم سبورتس» مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي فى دوري Nile مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وبدأ الزمالك رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف ثم خسر من زد بهدفين مقابل هدف ثم فاز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز. بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.