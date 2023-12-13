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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع سيدة وطفل إثر حادث تصادم على طريق بورسعيد الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت سيدة وطفل مصرعهما وأصيب ثالث بتوقف في عضلة القلب، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية على طريق بورسعيد الاسماعيلية.

مصرع سيدة وطفل إثر حادث على طريق بورسعيد الإسماعيلية

 

استقبل مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد: محمود حسن جميل 55 عامًا، مصاب بتوقف عضلة القلب وجاري التعامل مع الحالة، وجثتي كلا من: وفاء محمود حسن 40 عامًا، هشام محمود صابر 10 أعوام، نتيجة حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية على طريق بورسعيد الاسماعيلية.

جري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب، ووضعت الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

بورسعيد الإسماعيلية حادث سيارة دراجة بخارية