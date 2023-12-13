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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عميد طب الأسنان بالقاهرة: الجامعة حثت الشباب على المشاركة في الانتخابات

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد الحكم
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علق الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، على المشاركة الكبيرة للمصريين في انتخابات الرئاسة 2024.

وأكد “عبد الحكم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الانتخابات الرئاسية ملحمة عظيمة، وإقبال من المواطنين غير طبيعي وغير متوقع.

وأضاف أن دور الجامعة كان حث الشباب على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بحقهم في الماراثون السياسي الأهم، قائلا: «أفتخر أنني مصري الهوى والهوية، وأننا نلتف حول الوطن حينما نستشعر الخطر».

وأشاد عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة بمشاركة المرأة في الماراثون الانتخابي، والذي لقي إقبالا غير مسبوقا على مر السنوات الماضية.
 

الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة انتخابات الرئاسة 2024