إحالة متهم أشعل النيران فى زوجته بمصر القديمة إلى الجنايات

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإحالة عامل، في اتهامه بإشعال النيران فى زوجته للخلاف على طعام العشاء، إلى محكمة الجنايات.

كما أمرت النيابة في وقت سابق بعرض المتهم على الطب الشرعي وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، والاستعلام عن الحالة الصحية للزوجة.

وأقر المتهم في أقواله أنه على خلافات دائمه مع زوجته ومقيم بمنطقة الزهراء، وأنه ترك البيت عدة مرات وانفصل عنها ثم عاد إليها مرة أخرى.

وأضاف أنه يوم الواقعة عندما عاد إلى منزله في وقت متأخر، أيقظ زوجته لإعداد الطعام له ولكنها بمجرد تجهيزها الطعام وضعته أمامه، وبدأت في التشاجر معه وافتعال المشاكل، ونظرًا لضيقه من كثرة الشجار، قام وأمسك زجاجة بها مادة حارقة “جاز” وألقاها في وجهها ثم أشعل النيران فيها، وعلى صوت صراخها استيقظ اولادها الثلاثة واستعانوا بالجيران لنقلها للمستشفى وإسعافها وترقد هناك في حالة حرجة في غرفة العناية المركزة.

وتمكنت مباحث القاهرة، من القبض على عامل أشعل النيران في زوجته بمادة الجاز، في منطقة الزهراء بمصر القديمة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد وصول سيدة مصابة بحروق وتشويهات في جسدها ووجها إلى مستشفى قصر العيني.