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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لدعم الشراكة الثنائية.. وفد من طلاب طوكيو يزور الجامعة المصرية اليابانية

الجامعة اليابانية
الجامعة اليابانية المصرية
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صرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا انه فى اطار دعم  الشراكة المصرية اليابانية وتعزيز التعاون الثقافى مع المؤسسات التعليمية باليابان وتعريف الطلاب بالثقافة اليابانية، نظم مكتب العلاقات الدولية والإقليمية بالتعاون مع مكتب التعاون الدولي الياباني (جايكا) برنامجا  تضمن استضافة  وفدا  من طلاب مدارس مقاطعة طوكيو و معلمين ومسؤولين من حكومة طوكيو  بالجامعة خلال الاسبوع الجارى.

وأضاف أن وفد الطلاب اليابانى شارك في مجموعة من الأنشطة الطلابية و الدورات المتخصصة وورش العمل،  فضلا عن   حضور محاضرات حول الثقافة المصرية وتراث الأسكندرية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الزيارة  تستهدف تطوير مواهب  الطلاب و تعزيز مهاراتهم وتعريفهم بالثقافة اليابانية  وتوفير فرصة للمشاركين لفهم التنوع  الثقافى من خلال التفاعل مع ثقافات وتقاليد مختلفة.

وشارك فى اللقاء الترحيبى  بوفد طلاب مدارس مقاطعة طوكيو، الدكتور شوجي هاشيموتو، النائب الأول لرئيس الجامعة للشؤون الإقليمية والدولية و الدكتور عادل عبد العزيز السن، مدير مركز الآداب الحرة والثقافة.

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