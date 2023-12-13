الرياضة تُعلن بدء اختبارات المتقدمين للمشروع القومي لأخصائي التأهيل والقياسات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بدء اختبارات المتقدمين للمشروع القومي لأخصائي التأهيل والقياسات وأخصائي التغذية الرياضية، وذلك للاستعانة بهم في مشروعات وزارة الشباب والرياضة المختلفة مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، ومراكز ووحدات الطب الرياضي بمحافظات الجمهورية وغيرها، وصولاً للمنتخبات القومية ووفقاً لمعايير علمية وضوابط.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستكمال منظومة البطل الرياضي ورعايته من مختلف الجوانب، وذلك في إطار حرص الدولة ومؤسساتها تجاه الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية ودمجها للعمل بالمشروعات القومية المختلفة المتعلقة برعاية الموهوبين رياضيًا .

وأعلنت الوزارة “قطاع الرياضة” من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة بتفعيل التخصصات العاملة في مجالات الطب الرياضي، مواعيد الاختبارات المقررة.

تبدأ الاختبارات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023 وحتي الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023، علي أن يكون أيام 17 ، 18 ديسمبر لأختبار المتقدمين لتخصص التغذية الرياضية، ومن يوم 19 إلي 26 ديسمبر لاختبار المتقدمين لتخصص التأهيل والقياسات.

وتتم جميع الاختبارات بالمركز الأولمبي بالمعادي على أن يتم حضور المتقدمين في تمام الساعة 9 صباحًا وفقاً لإعداد محددة يوميًا ومقسمة محافظات، وفقاً لما تم من تنسيق واخطار المتقدمين به، والتي تتضمن: كشف طبي بمقر مركز الطب الرياضي بالمركز الأولمبي بالمعادي، اختبار نظري، اختبار شفوي “مقابلة شخصية”.