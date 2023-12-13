تحقيقات موسعة لكشف ملابسات مصرع تلميذة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بالتجمع

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة لكشف ملابسات مصرع تلميذة مصرعها، أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفلة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة “مى ه س”، 8 سنوات، مصابة بكسور بجسدها وبعمل التحريات تبين أن الطفلة كانت عائدة من مدرستها فى أتوبيس وبعد نزولها لم ينتبه السائق بمروها أمام الأتوبيس وتحرك مما تسبب فى سقوطها أسفل عجلات الأتوبيس ودهسها ولقت مصرعها على الفور، وألقى القبض على السائق وتم التحفظ على الأتوبيس وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.