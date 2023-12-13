رئيس جامعة مطروح يفتتح السوق الخيري الأول لكلية التربية للطفولة المبكرة.. صور

افتتح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، السوق الخيري الأول الذي نظمته كلية التربية للطفولة المبكرة، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سهى أمين القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتورة مروة عبدالنعيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة لعدد من العمداء والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن إقامة هذا السوق الخيري جاء في إطار اهتمام الجامعة بنشر ثقافة التكافل المجتمعي، وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه كافة منسوبيها، وتفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، مشيدًا بالتنظيم المميز للمعرض، والجهد المبذول، وتوفير عدد كبير من المستلزمات بأقل الأسعار.

وأوضحت الدكتورة سهى أمين، أن المعرض اشتمل على توفير عدد كبير من الملابس الجاهزة "رجالي، حريمي، أطفال" بالإضافة للشنط والإكسسوارات، مضيفةً أن المعرض قدم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية، متوجهةً بخالص الشكر لجميع القائمين على تنظيم المعرض.

رئيس جامعة مطروح يفتتح السوق الخيري الأول لكلية التربية للطفولة المبكرة

IMG-20231213-WA0006

IMG-20231213-WA0003

IMG-20231213-WA0002

IMG-20231213-WA0005

IMG-20231213-WA0004