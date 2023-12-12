الانتخابات الرئاسية.. رئيس اللجنة العامة لقسم أول بنها: نمر على اللجان للتأكد من عدم وجود مشكلات

قال المستشار محمد فكري رئيس اللجنة العامة لقسم أول بنها، إنَّ العملية الانتخابية تسير على قدم وساق، حيث يتم المرور على اللجان الفرعية والتواصل معها للتأكد من وجود أي مشكلات أو عوائق في الانتخابات الرئاسية الحالية، وذلك في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عمليات التصويت، ونقلتها قناة "إكسترا نيوز".

يواصل المصريون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والتي انطلقت الأحد وسط اقبال كثيف من الناخبين.

ويشرف على العملية الانتخابية 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وستكون عملية فرز أصوات الناخبين داخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

ووضعت الهيئة الوطنية في الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية، وحرصت في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، ووضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.