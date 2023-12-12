مواطنون ضد الغلاء تطالب الحكومة بإقرار تسعيرة استرشادية لجميع السلع والمنتجات

طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء رئيس الوزراء بحتمية إقرار التسعيرة الاسترشادية لجميع السلع والمنتجات، وبخاصة الخضراوات التى قفزت قفزات خيالية فى الأيام القليلة الماضية استغلالا لانشغال الحكومة فى إدارة الانتخابات الرئاسية .

وقد رصدت الجمعية قفزة كبيرة لأسعار البصل والذى تروح سعره بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو وهو أعلى سعر لهذه السلعة بالغة الأهمية منذ ايام الفراعنة وحتى الآن ، وقد ذكرت مصر فى القرآن الكريم كبلد منتج للبصل حينما أمر نبى الله موسى اتباعه أن يهبطوا أرض مصر ليجدوا مطلبهم ، استجابة لطلبهم بأن يدعو لهم ربه أن يخرج الله من الأرض من خيراتها بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها، وعلى ما يبدو فإن سلعة البصل التى كانت استجابة لاتباع سيدنا موسى _ قد صارت لعنة على المصريين فى حاضرهم الآن .

وتطالب الجمعية بتحديد الكميات من البصل الجديد لمصانع تجفيف البصل والذى يتم تصديره للخارج إختراقا لقرار الحكومة بمنع التصدير للبصل حتى مارس القادم _ على ان يتم تضمين القرار منع تصدير البصل بجميع صوره الطازج و المجفف ، وهو ما يحد من الإرتفاع الجنوني غير المبرر .

وطبقا لجولة أجرتها الجمعية فى سوق العبور فقد تبين ان سعر البصل الجديد يتراوح سعره من 15 إلى 19 جنيه طبقا لمعظم مزادات تجار الجمله فى السوق _ بينما بلغ سعر البصل القديم المخزن من شهر مايو حتى أغسطس الماضيين من 25 إلى 30 جنيها للكيلو ، وهو ما يؤكد ان حلقات التداول الاخرى هى التى توسع الفجوة بين سعر بيع الجمله وسعر البيع للمستهلك ، وهو ما يتطلب البدء فورا فى تطبيق السعر الإسترشادى الذى يلزم التجار بسقف أعلى للسعر تحدده الحكومة ، وحد أدنى يحدد حسب رغبة التاجر ، وهو الأمر الذى نرى معه تطبيق سعر عادل يأخذ فى الإعتبار دراسة الحد الادنى للتكلفة وتحديد الربح العادل فى حده الأعلى حكوميا _ فضلا عن الإلتزام بكتابة السعر فى مكان واضح للمستهلك .

وتأمل الجمعية فى قيام الحكومة بتعديل على القانون يجرم عدم كتابة السعر على العبوات فى السلع الاخرى حتى يمكن مواجهة التضخم الحالى والمتوقع .

كما تأمل الجمعية فى الاستجابة لمطالبها بتعيين خريجى الجامعات فى فترة الخدمة العامة الإلزامية كمفتشين تموين لمدة عام واحد حتى يمكن بسط إرادة الدولة رقابيا على جميع الاسواق بتكثيف عدد المفتشين فى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ، فى ظل إنحصار عدد المفتشين بالخروج على المعاش وإغلاق باب التعينات الجديدة .

وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بان الجمعية لديها مقترح محكم فى هذا الصدد سوف يساهم فى حل المشكلة مستقبلا ويمكن للجمعية تقديمه للحكومة فى حال طلبها لهذا المقترح مكتوب بشكل منضبط يحقق الغايه التى بنتغيها جميعا حكومة ومواطنين .