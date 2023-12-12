بالفيديو.. رجال الأوقاف يتقدمون مسيرات أسيوط في آخر أيام انتخابات الرئاسة

عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، للإقبال الكبير من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في محافظة أسيوط.

وأظهر الفيديو، رجال الأوقاف وهم يتقدمون الصفوف في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، وهم يلوحون بأعلام مصر في مشهد كرنفالي حافل.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.